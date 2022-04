Alexandre FACON

Après un BTS Conception de produits industriels obtenu en 2006, j'ai intégré Scam Filtres, société de 10 personnes spécialisée dans la conception et l’assemblage de filtres industriels.



D'abord dessinateur en Bureau d'études, je me suis investi sans réserve dans les tâches d'exécutions qui m'ont été confiées. Puis, j'ai évolué rapidement, jusqu’à exercer dans les faits les fonctions de Responsable technique, encadrant le BE, les achats, la maintenance, la production avec une équipe de 4 monteurs et de 2-3 personnes au Bureau d’études. J'apprécie la polyvalence de ce poste, les nombreux contacts internes, clients et fournisseurs.



Fin 2014, je souhaitais conserver cette polyvalence, l’alliance de la technique et du relationnel, la gestion de projets tout en intégrant plus de relation clients. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré la société EQUINOX en tant que chargé d'affaires.

Mon besoin d’exposition relationnelle est fort et motive en partie mon souhait d’aller vers un poste incluant plus de relation commerciale et de contact client, dans une logique d’échange, de partage, de stimulation intellectuelle.



Plein d’énergie, volontaire, j'ai besoin d’action, de diversité dans les tâches qui me sont confiées et d’autonomie dans la prise d’initiatives pour faire progresser l’entreprise, améliorer l’existant.



Homme de défis, curieux et passionné, j'aime les challenges et j'ai besoin de me confronter aux difficultés.



J'ai un profil de manager participatif. Je sais mener mon équipe à l’objectif attendu par un leadership naturel, une communication directe, de l’écoute et une énergie inépuisable. Je sais de plus faire preuve d’une grande force de conviction à condition cependant de parfaitement maîtriser mon sujet.



Dans mon rapport au travail, c’est un profil d’homme exigeant, performant, volontaire, pragmatique et créatif qui se dégage. C’est dans l’action que je m'épanoui. Je suis guidé par le sens de l’excellence et de la détermination.



Mes compétences :

Automatisme

Bureau d'études

CAO

Chaudronnerie

Conception

DAO

DAO CAO

Filtration

Injection plastique

Machines spéciales

Pompes

Process

process industriel

Robinetterie

TUYAUTERIE

Usinage