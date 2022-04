Alexandre FAVRE

Actuellement au sein du service exploitation chez Roquette Frères,

J’assure, au sein d'une équipe 24/24 US/FR/INDE, la supervision des environnements SAP sous Windows et HPUNIX, l’application de notes SAP, les transports, les copies de systèmes, l'application des supports packages, la gestion des Early Watch, l'installation d'environnement ainsi que leur sauvegarde …

J'ai également réalisé des déplacements aux Etats-unis et en Inde pour des périodes de 2 à 5 semaines dans le cadre d’échange et de transfert de compétence avec nos équipes locales.



Mes compétences :

SAP BC

DOLLAR UNIVERSE

Powershell

SAP APO

ORACLE

HPUX

Netbackup

SAP BW

SAP solution manager

SLES

SAP BO

SAP HANA