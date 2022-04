Alexandre FAYOLLE

J'ai 28 ans, titulaire d'un master en systèmes d'information de la chaine logistique de l'IAE de Grenoble.



J'ai pu mettre en application mes connaissances théorique dans de grandes entreprises qui opère dans des secteurs d'activités variés, au sein du fabricant leader européen des véhicules de loisirs (camping-cars et caravanes) Trigano VDL, au sein du pionnier et leader de l'alarme sans fil Hager Security (Atral) et au sein du fabricant de boissons pour les MDD et industriels (pepsi, coca, OS) Refresco France.



Mon expérience de 2 ans comme responsable ordonnancement et planification au sein de l'entreprise Gautier semences m'a permis d'approfondir et de conforter mes connaissances en production et prévisions de ventes à travers l'élaboration de PIC, PDP, ordre de production et de consolidations des prévisions.



Depuis mars 2014, je suis actuellement coordinateur planification/ordonnancement au sein de la société EFITAM qui fabrique des pièces et sous ensembles métalliques (tôlerie fine) pour l’aéronautique.

Je suis le carnet de commande de grands comptes tels que Dassault équipement, Saft, Tronico et Dover.

J'ai la responsabilité d'analyser et de lancer les ordres de fabrication qui sont "dans le retard".

J'analyse et j'intègre toutes les prévisions de tous nos clients (Dassault, Airbus helicoptères, Zodiac, Sofrance, Figeac, Saft...).



Ces expériences m'ont appris à travailler dans un environnement industriel et international. J'ai également appris à travailler en projet et à être force de proposition.

Je maitrise parfaitement l'outil informatique (pack office) et je suis a l'aise sur différents ERP tel que Navision, SAP, Hélios et MOVEX.





Mes compétences :

Amélioration Continue

Chaine logistique

Kanban

Logistique

magasin

Manager

Production

Security

Supply chain

Systèmes d'Information

TMS

Transports

Visual Basic for Applications

SAP

Navision

Magazines

Lawson M3