Alexandre FELIS

Professionnel de la vente orienté vers la recherche de résultats, je me suis spécialisé depuis 2010 dans la gestion des activités liées à l'export, un domaine en constante évolution et où il faut sans cesse inventer, anticiper et trouver de nouvelles solutions. Mon challenge au quotidien réside dans le pilotage d'une relation commerciale "à distance" qu'il faut entretenir et amplifier afin que la distribution des produits et l'utilisation des marques soient conformes aux objectifs stratégiques de l'entreprise. J'aime spécialement me confronter aux particularismes culturels de chaque pays dans la recherche de performance et de croissance. Habitué aux très nombreux déplacements nécessaires pour démarcher, valider des choix, animer et résoudre certaines difficultés, je suis autonome et organisé.



Mes domaines d'expertise

•Mise en place d'une structure commerciale adaptée aux pays (distributeurs, agents, licences...)

•Vision stratégique globale

•Environnement de l'Export

•Communication des valeurs de l'entreprise et l' ADN des marques auprès de clients / distributeurs à l'étranger

•Elaboration de business plan et suivi budgétaire

•Coordination transversale avec les nombreux services liés à l'Export (production, logistique, transport, juridique...)



Mes compétences :

Organisation

Autonomie

Direction commerciale

Développement des ventes

Administration des ventes

Distribution internationale

Export

Prospection