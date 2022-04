Alexandre FERENCZI

Doté d’un master MIAGE Informatique de gestion de l’université d’Aix-Marseille III, ainsi que de quelques expériences en société de service dans la gestion de projets et le développement d’applications pour des clients de tous domaines, je suis en recherche d'un poste d'étude et développement.



Je possède une bonne connaissance en programmation. J’ai réalisé divers projets innovants utilisant différentes technologies confiés au service R&D dont je faisais partie.





Ma rigueur, mon esprit synthétique, et ma motivation me permettront de m’adapter et de progresser rapidement dans les domaines d'intérêts qui me seront confiés.





Si mon profil et vos besoins convergent, n’hésitez pas à me contacter, je me tiens à votre disposition pour d’éventuelles informations complémentaires.



Mes compétences :

JavaScript

SQL

PHP

Java EE

Gestion de projet

Oracle

JQuery