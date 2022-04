Clément QUINTARD

Passionné d’informatique depuis des années je me suis forgé au fil du temps un profil technique complet qui me permet d’apprécier les problèmes dans leur ensemble.



En plus de mes expériences professionnelles, je pratique ma passion de l’informatique à titre personnel, ce qui m’amène à tester de nouvelle technologie (Angularjs, nodejs, symfony2) dont je n’ai pas eu l’occasion de travailler avec en environnement professionnelles.



En plus du logiciel j’aime aussi le matériel, de l’électronique à l’informatique, sur des plateformes qui allie les deux mondes, tel que le Raspberry PI.



Administrant deux serveurs personnel, un sous Windows server 2008 R2 et un autre sous Debian, je suis conscient des contraintes d’infrastructure lié au développement logiciel.



Cette diversité m’apporte une compréhension approfondie de mon métier et une meilleure analyse des problèmes. De plus cela m’apporte une flexibilité sur les langages de programmation sur lesquels je peux intervenir et une vue général des forces et des faiblesses des différents langages présent sur le marché.



Mon projet professionnel est d’évoluer vers des postes techniquement pointus, dans un environnement d’équipe afin de pouvoir faire passer mon savoir et ma passion aux autres développeurs et faire avancer les projets et les collègues dans un même sens.





Mes compétences :

Bases de données

.net

Web 2.0

C#

Ajax

Php

Développeur

Java

Vb.net

Css3

Architecture Logicielle

Android

JavaScript

Symfony2

Bootstrap

Python

AngularJS

Windows Communication Foundation

Microsoft Windows Server

Debian

Node.js