Lionel TRIVIERE

Ayant débuté mes premiers travaux dans le développement .NET, je me suis ensuite dirigé vers le développement libre PHP au travers de mini sites, puis dans la mise en place de sites vitrines / boutique e-commerce via les solutions open source WordPress, PrestaShop et Drupal.



Passionné par le e-commerce, je mène de bout en bout les projets de création/refonte de votre activité digitale. De l'écoute des besoins des utilisateurs, en passant par la rédaction du cahier des charges fonctionnel, au développement de l'e-shop, jusqu'à la formation à l'utilisation du CMS PrestaShop.



Spécialiste de l'optimisation et de la diffusion de catalogues produits sur les marketplaces, afin d'amener une visibilité de choix ainsi qu'un support de vente supplémentaire aux revendeurs.



Lorsque ces produits obtiennent une croissance de ventes importante et font partie des best-sellers de leur catégorie, je développe par la suite le catalogue via Amazon France Retail.

En étroite collaboration avec les acheteurs Amazon, je propose également les articles sur tous les sites d'Amazon EU et cela me permet de coordonner un large panel de métiers (Création produits, gestion des commandes et des expéditions, préparation des commandes en logistique, marketing via la création de billboards).



Mes compétences :

Gestion de projet web

Marketplaces

E-commerce

JavaScript

HTML

MySQL

JQuery

PHP

Prestashop

Ajax

Wordpress

Merise

Visual Basic .Net

CSS

Conception UML

Responsive Design

Emailing