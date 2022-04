Alexandre FILHON

Actuellement en cycle supérieur (BAC +3) de l'Exia.Cesi de Lyon, école supérieure d'informatique, je prépare un diplôme de Manager des Systèmes d'Information.



Je suis amené a réaliser de nombreux stages dans les entreprises et celles-ci m'ont conduit a acquérir de l’expérience dans l'administration des systèmes.



Je me suis passionné pour les technologies Microsoft et en particulier Lync et Exchange. Je m'initie depuis peu de temps a Sharepoint qui me semble très important de nos jours.











Mes compétences :

PHP 5

Microsoft Lync Server

HTML 5

Virtualisation

Microsoft Windows Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Exchange Server

Cisco

Windows PowerShell

Hyper-V

Active Directory

Microsoft SharePoint

VMware

Oracle Database

VMware ESX

HP

Symantec backup

Veeam