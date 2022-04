Alexandre FILLATRE

Diplômé de SUPINFO en 2010, je suis ingénieur en informatique, orienté dans le développement d'applications et de sites web en Java/JEE.



Je suis actuellement en poste dans une SSII depuis Avril 2010 (en stage quasiment à temps plein depuis Janvier 2008), et j'occupe un position de développeur, techincal leader, et occasionnellement chef de projet. Mon expérience la plus significative est un projet pour la CCIP sur lequel je travaille depuis 2009 (voir mes expériences professionnelles ci-dessous).



Jusqu'à maintenant, j'ai principalement travaillé sur le portail Liferay (depuis la version 3, à partir de 2008) mais je suis intéressé par la majorité des framworks couramment utilisés en Java. J'ai par exemple de bonnes connaissances de Spring, Spring MVC (et autres déclinaisons de Spring)., Hibernate, les EJB 3+, JTA, etc.

Je fais aussi occasionnellement de la formation (Java en général pendant mes études, Liferay surtout depuis 2 ans).



Je cherche à évoluer vers de la gestion de projet, du conseil, et de l'architecture logicielle à terme, mais je tiens à continuer le développement d'applications pour le moment. Un poste hybride sur ce sujet me conviendrait parfaitement.



Mes compétences :

EJB

EJB3

ESI

Informatique

J2EE

JAVA

JEE

JME

JSE

JSF

Sites web

Spring

Struts

Web

Web applications