Alexandre FIQUET

Véritable partenaire de proximité, le laboratoire Ianesco et sa filiale Creatmos accompagnent depuis plus de 65 ans leurs clients dans les domaines :

- de l'environnement (eaux propres, eaux résiduaires, boues, déchets, pollution atmosphérique, air des lieux de travail,...)

- des matériaux et emballage (contrôle de l'inertie des matériaux destinés au contact des aliments)



Plus de 5 millions de CA réalisé en 2017, 3 régions couvertes et 70 personnes à votre écoute pour toutes vos problématiques, du prélèvement jusqu'à l'analyse en passant par la réalisation d'essais ou d'études spécifiques (en laboratoire ou sur site).



Mes compétences :

Commercial

Hémodialyse

Hydrologie

Hygiène

Hygiène hospitalière

Légionelle

Santé

Technico commercial