Sandrine OSTERTAG RAYNAUD

Bonjour,



Lors de ma formation universitaire en biologie moléculaire et cellulaire j'ai réalisé mes 9 mois de stage au sein d'une équipe de recherche fondamentale de l'IGBMC (Illkirch - 67) qui m'a formée aux différentes techniques suivantes :

PCR, électrophorèses, synthèse d'ARNm et injection dans des cellules embryonnaires de poisson zebre.



J'ai ensuite intégrée la cellule R&D du service microbiologie du CAR, laboratoire d'analyses environnementales au sein de laquelle j'ai participé à la validation d'une méthode de detection rapide (PCR) des Legionella et L. pneumophila dans les eaux.



Après avoir exercé durant 14 ans le métier d'Ingénieure Chargée d'Hygiène au sein de ce même laboratoire, j'ai entamé une reconversion professionnelle dans le domaine passionnant de la diététique. Celle ci m'a permis d'intégrer le service diététique de l'Hôpital Européen Georges Pompidou à l'issue de la formation.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

LIMS

Audit

COFRAC

risque legionelles

ORBIS

DxCare