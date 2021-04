Alexandre FLORENTIN

Organisme de Formation en secourisme (habilité par la CARSAT), je vous propose mes services pour la réalisation des formations suivantes:

- Formations initiales de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

- Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST)

- Initiations à la Réanimation Cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur

- Initiations aux gestes de premiers secours à destination des enfants et nourrisson

- Initiations aux premiers secours à la demande (programme à la carte en fonction de vos besoins)



Mes compétences :

Formateur PSC 1

Moniteur SST

Formateur de formateurs en secourisme

Formateur PSE 1 et PSE 2

Initiateur Premiers Secours

Formateur Chef d'Intervention

