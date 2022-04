Claire DENIS

Bonjour !



Après une expérience de Chef de Projet R&D Chez Nestlé au Product Technology Center de Lisieux , je suis maintenant Responsable de la veille concurrentielle et Brevet.



Compétences :

- Gestion de projets (recherche/ industrialisation/ assistance technique)

- Réalisation d'essais/ d’expériences à différentes échelles (laboratoire, pilote, industrielle)

- Veille scientifique, technique et concurrentielle

- Communication écrite/orale (français / anglais)

- Réalisation de formations

- Créativité et force de proposition pour des approches et des solutions innovantes

- Expert en extraction, purification, et analyse de molécules d'origines végétales

- Mise au point de méthodes d'analyses/ d'extraction de molécules d’intérêts



Mes compétences :

Recherche et Développement

Conduite de projet

Formation