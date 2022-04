Alexandre FLORI

Diplômé de la formation Bachelor du Groupe EDHEC, j’ai poursuivi mes études pour me spécialiser en gestion de patrimoine et immobilier au sein du Master Spécialisé IMPI de la Kedge Business School.



Mes différents stages effectués au sein de la BNP Paribas Wealth Management et Euodia Finance, ainsi que mon approfondissement académique dans le monde de la gestion de patrimoine ont renforcé ma détermination pour un emploi futur dans le secteur de la banque privée.



Je débute ma carrière en tant que conseiller clientèle.



Par ailleurs, l’année passée à l’étranger dans le cadre d’un échange universitaire m’a procuré une solide connaissance de la langue anglaise que j'ai l'opportunité de mettre à profit dans le monde professionnel.



A titre privé je suis un sportif qui apprécie particulièrement le basketball, le tennis et le ski.



Mes compétences :

BIG Expert

Gestion de patrimoine

Microsoft Office

Conformité

Gestion de la relation client