Alexandre FONSECA

Je recherche un emploi d'ingénieur dans la (micro-)électronique analogique, RF ou de puissance, les systèmes embarqués ou robotisés, en région Nord de préférence, et dans tout autre région de France si bien payé et exigeant un sens de l'innovation et un gout pour la création Out of the Box.

Au cours de mes expériences, j'ai acquis des compétences en programmation de systèmes embarqués, en modélisation de systèmes en matlab et verilogAMS, en programmation en VHDL, C, C++ et Labview. J'ai aussi suivi des formations en Python et Java/Android sans avoir encore eu la possibilité de les mettre en pratique.

J'ai un DUT génie électrique & informatique industrielle, et un Doctorat en microélectronique RF et j'ai comme loisirs autres que le sport, la réparation (téléviseurs LCD, alimentations SMPS) et l'amélioration ou la création de divers systèmes mécatroniques (machine à pain, machine à coudre, trottinette électrique, etc.).



Mes compétences :

Électromécanique

Electronique analogique

Electronique numérique

Electrotechnique

C

Cadence

Electronique embarquée

Robotique

FPGA

Electronique de puissance

VHDL

Verilog

Linux embarqué

MATLAB

Mécatronique

Labview

Bluetooth

ZigBee

FDSOI

C++

Visual Basic

VerilogAMS

SystemC

Suite Altera

PLL

Suite Microsoft

Linux

Ethernet

Eldo

Assembler

Suite Cadence

IDE Microchip

Electronique RF

IDE Atmel