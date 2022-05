Pauline BOUZAT

Après l’obtention de mon diplôme d'ingénieur en électronique spécialisé en télécommunications et réseaux, j'ai décidé de consacrer une année à des causes humanitaires.

Outre une extraordinaire opportunité pour mon développement personnel, cette année de volontariat m'a permis de m'essayer à la gestion d'équipe et au management avec une totale satisfaction.



Je souhaite maintenant combiner les connaissances acquises tout au long de ma formation d'ingénieur avec ces qualités relationnelles, de gestionnaire et de management. Je suis pour cela à la recherche d'un poste d'ingénieur avant-vente ou de chef de projet dans les réseaux et télécommunications.





Mes compétences :

Chef de projet

Electronique

Télécommunication