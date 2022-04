Fredrik HOLMSTROM

Je parle couramment le Français, Anglais et Suédois, j'ai également des notions d'Allemand.



Grâce aux enseignements diversifiés proposés par les écoles d’ingénieurs, j’ai un large domaine de compétences. Parallèlement, grâce à mon poste en tant que président de l'association de mon école, j'ai eu mes premières expériences de leader et manager. Je suis de nature sociable et je m'adapte très vite à un environnement de travail. Je suis quelqu'un qui prend facilement et naturellement en main un travail de groupe et cela en étant bien accepté par mon équipe tout en faisant participer tout le monde.

J'ai consolidé mes connaissances en Management pendant ma période d'Erasmus à KTH par les cours de Management de projet, Global IT Management et Management&Leadership.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil est susceptible de vous intéresser.



Mes compétences :

Manager

Travail d'équipe

Informatique

Sociable

Chef de projet