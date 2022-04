Alexandre FONT

Après mes études d'ingénieurs à l'EPF, je me suis spécialisé dans la fonction OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) dans le domaine des infrastructures et des bâtiments.

Après une expérience de plus de 10 ans dans le BTP en tant que OPC et Conducteur de travaux, je me suis tourné vers de nouvelles aventures.



J'ai créé ma société, TeamGame en avril 2019 qui a pour but de créer et d'animer des Escapes Games en entreprises afin d’apporter une animation originale et sur mesure.



Nos Escapes Games peuvent être bien plus qu'un jeu. Ils permettent aussi de travailler sur :



- la cohésion d'équipe en améliorant sur la communication au sein des équipes

- l'Evénement d'entreprise pour une animation originale et qui a du succès

- les Ressources Humaines pour évaluer les softkills des candidats ou pour intégrer les nouveaux entrants

- la Sensibilisation pour faire un coup de pub sur un produit, ou aider les vendeurs à mieux connaitre les produits qu'ils vendent pour mieux les vendre



Mes compétences :

Adaptabilité

Gestion de projet

Logistique

Microsoft Project

Ms project

Relations humaines

Sociable