Alexandre FONTAINE

J’ai fait mes premières armes au sein du groupe AUCHAN au sein d’un secteur produits frais. Dans le respect de la satisfaction des clients et de mes engagements, j’y ai développé mes aptitudes pour le terrain, le management de mes équipes au quotidien et le sens de l’organisation tout en respectant les politiques commerciales du groupe.

Homme de terrain et de challenge, j’ai ensuite rejoint la société CRESERFI en tant que Conseiller clientèle : en contact direct avec les partenaires locaux, j’animais mon réseau de prescripteurs sur la Moselle, assurant ainsi les rendez-vous et les ventes de produits bancaires auprès de mes clients.

Payé principalement à la commission, je menais, sur un marché fortement concurrencé, un combat quotidien pour vendre et convaincre .J’ai donc fait les preuves, dans la négociation directe, de mes qualités d’écoute, de contact et de persuasion pour atteindre mes objectifs.



Mon parcours professionnel et mes 14 années d’expérience ont fait de moi quelqu'un de compétent, réactif et d’une grande facilité d’adaptation.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Sens de l'organisation et des responsabilités

Vente et négociations

Gestion de projets

Sens du commerce

Conduite du changement