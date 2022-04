Bonjour PDG de la société 3d soluce, spécialiste de l'impression 3d de matière plastique par fonte de matière (fdm). Je serai ravi de mettre mon expérience professionnelle et expertises pour vous accompagner dans vos projets de prototypage et production en petite et moyenne série. Je peux mettre aussi mes compétences en dao pour modélisé en 3D vos projets.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement

Alexandre Fontaine



Mes compétences :

Impression 3d

Modélisation 3D

Soudage

Conception mécanique