Alexandre FONTAINE

Issu d'une formation scientifique orientée biologie, écologie, j'ai clôturé mes études par l'obtention d'un DESS en environnement (Bac+5) avec une spécialisation en gestion des ressources en eau à l'échelle territoriale (concertation des acteurs locaux, animation et sensibilisation).



En octobre 2013, j'ai fait le choix de reprendre les études afin de me spécialiser dans les domaines de la Qualité, Sécurité et Environnement en industrie. J'ai réalisé cette formation* en alternance au sein de la Société des Eaux Minérales d'Evian, Groupe Danone.



Pendant 2 ans, j'ai ainsi développé mes connaissances en QSE et affiné mes compétences en gestion de projet, animation de réunion... ce qui m'a permis de valider en septembre 2015 le titre de Responsable QSE.



J'occupe aujourd'hui le poste de consultant Environnement / Sécurité au sein d'un cabinet de conseils.



(*Master I de Responsable QSE dispensé par l'AFPI Loire IDECQ à Saint Etienne)



Mes compétences :

Gestion de projet

Maîtrise informatique (pack office)

Pédagogie / sensibilisation

Animation de réunions / Groupes de travail

Audits QSE