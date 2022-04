Alexandre FORT

Passionné par le webmarketing depuis quelques années, j'ai le profond désire d'en faire mon métier.



Du référencement naturel aux campagnes emailing, tout en passant par le community management, je suis toujours disponible pour parler de webmarketing. J'accorde beaucoup d'importance à entretenir mes connaissances sur ce domaine, par le biais de livres et de blogs.



Je suis convaincu que le partage de connaissances et d’expériences est le meilleur moyen d'apprendre. Du coup, si vous aussi, cet univers qu'est le digital vous passionne, je serais ravi de prendre contact avec vous pour en discuter soit à distance depuis nos écrans, soit au tour d'un verre.



Pour finir, je suis blogueur junior sur wordpress sans aucune prétention, sauf une envie d’avancer et de réussir dans ce domaine : Le Webmarketing.



Mes compétences :

Prestashop

Wordpress

SMO

SEO

Emailing

Magento

Liens sponsorisés

Webmarketing