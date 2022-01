Jérémy GOHIN

Je dispose de plus 7 années dexpérience dans l'acquisition de trafic web. Mes compétences s'orientent vers le webmarketing au sens large et plus particulièrement sur lacquisition de trafic SEA depuis que je collabore pour le Groupe Hellowork.



J'ai débuté ma carrière dans le web en tant que Chargé de Webmarketing pour le site e-commerce Destock-Cycle.fr (aujourd'hui Wareega.com), spécialiste de la vente de vélo de sport haut de gamme en ligne.



Les missions au sein au sein de cette entreprise aillaient de la définition de la stratégie Webmarketing & Social Media à la mise en place d'actions afin de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise (évolution de 700K€ en 2014 à 1,4M€ pour lannée 2015).



Ces différentes actions concernaient la gestion du trafic payant sur Google Ads et Bing mais aussi sur les sites partenaires spécialisés dans le monde du vélo. Lanimation des réseaux sociaux (15K fans sur Facebook & Twitter), la création de jeux concours, la création et lenvoi de newsletters (25 000 mails opt-ins). La gestion et la répartition du budget webmarketing ont également fait partie de mon quotidien.



Désormais, depuis octobre 2016, je suis Responsable SEA pour HelloWork et pour la partie EdTech (MaFormation.fr & Diplomeo.com).



Je suis responsable de nos leviers d'acquisition payants et de la gestion des budgets (de quelques M€/annuels), orientés performance.



Pour retrouver plus en détail ces informations, je vous invite à consulter mon site CV, ci dessous.