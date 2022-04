Alexandre FOUCHARD

* Ingénieur adaptable, dynamique & motivé avec des intérêts pour les projets pluridisciplinaires



* Expérience à travers des projets d'ingénierie multi-culturels dans les domaines des technologies de l'information, de l'électromécanique, de l'opto-électronique, de la nanofabrication et de l'imagerie médicale



* Intéressé par l'innovation et la recherche appliquée en ingénierie systèmes dans un environnement innovant



Spécialités : Conception, Ingénierie et Prototypage



Mes compétences :

Linux Debian

Matlab/Simulink

Problèmes inverses

Latex

Simulation numérique

Traitement du signal

Tomographie

Veille technologique