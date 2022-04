Alexandre FOUGEROLE

Restructuration, ouverture et direction simultanée de plusieurs lieux dans l'industrie des services et du luxe.



BUSINESS DEVELOPPEMENT

- Management du changement et de la transformation

- Pilotage des résultats et de la performance, définition et suivi des investissements

- Optimisation des coûts (structures et fonctionnements), mise en place de synergies

- Définition et supervision du suivi des standards opérationnels et de qualité



COMMERCIAL & MARKETING

- Définition et mise en œuvre des stratégies commerciale et communication

- Développement de nouveaux marchés et services, identification des relais de croissance

- Optimisation du Yield management



MANAGEMENT

- Définition du dimensionnement et management des équipes de profils variés

- Suivi individuel des directeurs de département

- Négociations avec les partenaires sociaux et animation des CE, DP et CHSCT



SUIVI DE TRAVAUX (restructurations et rénovations)

- Définition et optimisation des espaces (exploitation et opérationnel)

- Suivi des travaux (gros œuvre - décoration, budget 35 M€)

- Supervision des démarches administratives liées à la création d’un ERP



Mes compétences :

Communication

Hôtellerie

International

Luxe

Prestige

Qualité

Tourisme international

Coordination de travaux

Management

Conduite de chantier

Pré-ouverture

Vente

Gestion

Conseil