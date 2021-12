Bekir DURMAZ

Depuis presque 20 ans dans le développement commercial au sein de différents secteurstels que le tourisme ou l'hôtellerie, mes résultats ont validé mes choix et les outils que j'aimis en place en toute autonomie : masterplan, organisation & stratégie commerciale m'ontpermis d'atteindre la totalité de mes objectifs.



La relation privilégiée que j'ai toujours su instaurer avec mes clients et les

partenaires de l'entreprise me permet d'obtenir un excellent taux de fidélisation et d'impulser des actions d'acquisition et de conquête performantes.





Mes compétences :

Développement commercial

Management

ETourisme

Community management

Marketing

Ecommerce

Hôtellerie

Revenue Management

Ebusiness

Réseaux sociaux