Alexandre FOUGEROUSSE

Fils de commerçant, il me fut difficile de résister à la tentation de me lancer dans le commerce.

Bénéficiant de formation et d’expériences professionnelles essentiellement axées dans le domaine de la vente. J’ai exercé plusieurs métiers au cours de ma carrière professionnelle : vendeur textile, vendeur automobile, agent immobilier, représentant commercial, adjoint de direction dans la restauration, manager de rayon frais en supermarché et maintenant chef de département Alimentaire chez MONOPRIX.





Mes compétences :

Management

Commerce

Négociation relation client

Animateur projet entreprise

Gestion

Informatique