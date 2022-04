Alexandre FOURNIER

Je conseille les dirigeants et les membres de Board d'acteurs leader de leur domaine. De la définition d'une stratégie à la mise en œuvre de celle-ci, j'aide ces leaders à atteindre des objectifs ambitieux.



Mon expertise:

- Stratégie Corporate et organisation: en collaboration avec les CEO et leur Board, j'aide à la définition et à la mise en œuvre de feuilles de route stratégiques et d'organisations les plus efficaces.

- Customer-orientation: Je définis des stratégies de satisfaction client pour accroitre la fidélité et la rentabilité des clients.

- Gestion de projet : je gère des projets complexes pour le compte de dirigeants en collaboration avec leurs équipes et ce, afin d'améliorer la performance des entreprises.



Secteur d'intervention :

Food services, services environnementaux, facility management industriel, industrie manufacturière, industrie hôtelière, assurance, services aux entreprises (solution de motivation)



Expertises :

Stratégie corporate, feuille de route stratégique, définition de modèle de gouvernance, organisation & transformation, stratégie d'orientation client, stratégie de satisfaction client, gestion de projet, change management, interaction avec le top management