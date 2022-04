Http://www.alexandre-franc.com



Je compose, dans le respect du cahier des charges, le concept visuel, la ligne graphique, la mise en page, les choix iconographiques & typographiques de vos supports de communication. Je gére l’ensemble des phases du projet selon les étapes fixées et estime son coût global.



• Création, mise en œuvre, harmonisation et maîtrise des coûts de déploiement d’outils de communication

- plaquette, magazine, journaux, livre, logotype, affiche, brochure, site web, pdf interactif, power-point, charte graphique…

• Réalisation & exécution print, élément numérique.

• Animation de projet // Autonome de la prise de brief jusqu’au suivi de fabrication.

• Coordination du fond et de la forme, des textes et des illustrations.

• Très bonne connaissance de la chaîne graphique.

• Maîtrise du traitement numérique d’image matricielle ou vectorielle.

• Expérience du travail collaboratif // secrétariat de rédaction, rédacteur, équipe créative.

• Recherche, sélection et animation du travail des fournisseurs et prestataires.

• Réalisation de devis.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Design graphique