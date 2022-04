Alexandre FRANC

Dynamique, spécialisé et doté d'un fort relationnel, je développe et je satisfais mon réseau de courtiers pour atteindre mes objectifs professionnels et personnels.

Toujours à l'écoute et travailleur, je peux répondre rapidement aux questions commerciales mais également juridiques de mes apporteurs d'affaires pour une meilleure qualité et réactivité dans mon travail.

Ambitieux, je suis toujours à la recherche d'opportunités qui me permettront de grandir et de m'affirmer professionnellement et personnellement.







Mes compétences :

Assurance Santé

Prévoyance

Assurances collectives

Droit social

Épargne retraite

Retraite

Management