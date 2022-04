Alexandre FRANCIN

Passionné par les problématiques environnementales (et accessoirement leur résolution), ma formation initiale m’a permis d’acquérir un profil de technicien bureau d’études en conception mécanique. Cependant, attiré par les possibilités qu’offre la pensée « cycle de vie », j’ai souhaité orienter mon projet professionnel vers l’éco-conception et la réduction des impacts environnementaux des produits manufacturés. Cette double compétence me permet d’avoir de solides connaissances sur le secteur de l’industrie et ses enjeux environnementaux.



Mes compétences :

Analyse du Cycle de Vie

Affichage Environnemental

Eco-Conception

CAO

Management Environnemental

Gabi

Simapro

Impacts Environnementaux