Alexandre FRAYSSIGNES

Depuis juin 2012

Coordinateur Projet de refonte du système de télégestion - GRTgaz

Coordination globale du projet de refonte du système de télégestion du réseau gazier GRTgaz.



Janvier 2011 à mai 2012

Référent fonctionnel - GRTgaz

Référent fonctionnel du domaine Transport regroupant les applications de conduite, de programmation et d’optimisation du réseau gazier.



Octobre 2008 à décembre 2010

Pilote Opérationnel d’Applications - GDFSUEZ

Maintien en Conditions Opérationnelles du système de télégestion du réseau gazier de GRTgaz (FST) et de l’outil d’échange de données entre le FST et le SI commercial.

Pilotage du projet de passage à Plimpot sur le périmètre des services sensibles GRTgaz (Dispatching National et Centres de Surveillance Régionaux).



Janvier 2004 à septembre 2008

Chef de Projet Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - Véolia Propreté

Pilotage d’un projet de mise en place d’un outil de Risk Management et mise en place d’un outil d’administration des données communes aux applications Véolia Propreté.



Octobre 2001 à décembre 2003

Chargé d’études à la Direction des Services Publics - Véolia Propreté

Formation, assistance et demande d’évolutions sur des logiciels de suivi commercial et contractuel des services aux collectivités ; Conception et déploiement d’un outil de suivi des réponses aux appels d’offres.





Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Environnement

gaz

Informatique

Maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'Ouvrage Informatique

Télégestion

Transport