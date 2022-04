Alexandre FROMONT

MON POSTE



Ma mission principale est d’animer l’équipe technique qui regroupe les développeurs, les installateurs et les hotliners.

En collaboration avec l’équipe dirigeante, la partie commerciale et administrative, je coordonne les projets en cours et étudie les projets à venir.

Je suis en permanence en relation étroite avec les installateurs, les clients et les partenaires afin d'organiser et de synchroniser les installations et les déplacements.

Un suivi régulier de l’évolution et de la bonne avancée des développements fait aussi partie intégrante de mes tâches pour que je puisse anticiper d'éventuels imprévus et revoir les priorités si nécessaire.

Enfin, en CODIR avec l'équipe dirigeante, je rends compte régulièrement de l'état d'avancement des projets, des développements et de la vie générale de l'entreprise.

Le but principal de mon poste étant de prendre part à la stratégie de développement de l'entreprise en apportant mon expertise, mon expérience et mes idées pour que NEWAC continue son expansion et sa croissance.



COMPÉTENCES TECHNIQUES



Formation et missions au poste de chef de projet :

- livrables

- spécifications

- cahiers des charges

- comptes rendus de réunions

- organisation et planification des équipes

- relations clients



Développement web :

- maitrise de php4

- html / xhtml

- css2

- javascript

- JQuery



CMS :

- SPIP (2 ans)

- Joomla (1 an)



Ergonomie / design :

- Bon niveau en design

- photoshop

- illustrator



Expérience de 2 ans en référencement naturel SEO



OS :

- Windows

- Mac OS X



Qualités personnelles :

- organisé

- rigoureux

- ponctuel

- aime le travail bien fait

- bon relationnel



Langues :

Bonne compréhension en Anglais : Lu /écrit/parlé



