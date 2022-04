Alexandre GADRET

Actuellement en poste dans deux collectivités de Côte d'Or, je termine un contrat fin décembre et souhaite en profiter pour élargir mon domaine de compétence.

Intéressé par le travail en bureau d'études/conseil ou dans une grande entreprise, l'expérience acquise sur le terrain dans des domaines variés, l'hétérogénéité et la multitude de partenaires avec lesquels j'ai pu travailler sont autant d'atout en termes de relations humaines et compétences techniques.



Mes compétences :

Acv

Bilan Carbone

Déchets

Développement durable

Écotoxicologie

Environnement

Qualité