Alexandre GAGLIANO

Diplômé de l'Université Libre de Bruxelles en Sciences Politique, je commence ma carrière professionnelle au sein de la banque Euroclear en tant que Consultant Interne du service Correspondent Investigation du département des Opérations.



Après cette expérience, ma carrière professionnelle prend un nouveau virage et s'oriente vers le monde des télécommunications. Après un bref passage auprès de Proximus et du Groupe Belgacom, je deviens partenaire B2B de Mobistar et D'Euphony.

Je décide alors en 2011, de créer " The Wellness of Communication SPRL"

Le 22 Janvier 2014, "The Wellness of Communication SPRL" est devenue " Smart2lease SPRL"

Le 12 mai 2014, je rejoins le groupe SIRECO et devient Sales and Marketing Manager auprès de Niezen Traffic SA.



Afin de perfectionner mes connaissances en management et en gestion d'entreprise, j'ai au cours de l'année 2012-2013 suivi au sein de la Solvay Business School un cursus d'une année en "Création et croissance d'entreprise"



Ambitieux, j'aime m'investir pleinement dans les projets que j'entreprends. J'aime partager mes connaissances tout en m'enrichissant du savoir des autres.



Mes compétences :

Management commercial

Développement commercial

Direction commerciale

Google Webmaster Tools

Canaux de distribution

Google analytics

Marketing

Google Adwords

Webmarketing