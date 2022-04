Alexandre GAILLARD

J’ai créé la société « Réseau d’Assistance Informatique à Domicile » R@IDBOX®, pour partager mon expérience et la croissance impressionnante de mon entreprise, avec d’autres techniciens en informatique sur le territoire. Ce réseau « R@IDBOX® » est exclusivement consacré aux particuliers « loi BORLOO », de plus en plus demandeurs et aux petites entreprises, artisans, associations, clubs… La technique développée pour le fonctionnement du réseau est totalement opérationnelle et c’est pour cela, que RAIDBOX®, recrute des prestataires sur l’ensemble des départements pour agrandir son réseau. N’hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler en totale indépendance et gagner votre vie grâce à votre passion.



