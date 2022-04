Alexandre GAILLARD

Www.gaillardalexandreprojects.com



Je travaille depuis octobre 2014 à développer une activité indépendante de Designer.

En ce début d'année 2015, je suis disponible et à l'écoute pour développer avec vous des projets de développement de produits, et pour développer vos outils de communication.

Start Up, TPE, PME, vous avez des projets et manquez de ressources?



Contactez moi !



Je me rends régulièrement à Lyon et à Paris, n'hésitez pas !



Mes compétences :

Gestion de projets

Suite Microsoft Office

Indesing

CAO/DAO

CdCF

Photographie

3DSM

Photoshop

Ms project

Conception

SolidWorks

Création

Conduite de projet

Dessin

Graphisme

Matériaux