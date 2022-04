Alexandre GAILLARD

10 années d'expérience dans les métiers de la finance

(corporate & milieu bancaire)



Passionné par les marchés financiers depuis 20 ans

(les mécanismes, les enjeux et le facteur humain)



Et maintenant par le Crowdfunding et le concept d'Agestir :

- capital start-up : Wiseed.com

- obligation d'entreprise : Investbook.fr

- prêt solidaire : Babyloan.org



Pour mieux comprendre, et en savoir plus sur ma crowdphilosophy rendez-vous ici :

https://blog.wiseed.com/2016/04/13/investir-dans-le-crowdfunding/



Mes compétences :

Forex

Asset Management

Trésorerie

Cash Management

Finance de marché

Swiftnet

Trade finance

Système d'information

Trading

Communication bancaire

Crowdfunding

Agestir

Investir