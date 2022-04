Alexandre GALLET

Après un début de formation d'ingénieur mécanicien généraliste, j'ai eu l'opportunité de me spécialiser dans le domaine de l'acoustique et des vibrations et me focaliser sur la simulation numérique en vibro acoustique.



J'ai pu ainsi rassembler centres d'intérêts (musique, environnement informatique) et attraits pour la physique.



Après avoir renforcé mes connaissances en développement logiciel et théorie de l'acoustique, j'espère pouvoir m'orienter vers des applications plus concrêtes comme la mesure in situ (essais, bâtiments) et/ou le conseil (expertise, bureau d'études).



Mes compétences :

acoustique

Modélisation

Modélisation numérique

Programmation

Recherche

Simulation

Vibrations