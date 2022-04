Alexandre GALLIC

Mon expérience au sein d'un éditeur puis d'un centre de production informatique m'a permis d'aborder la conception et la mise en place des systèmes d' information dans des situations variées.



Ma formation d'ingénieur, mes connaissances en informatique, associées à mon expérience me permettent d'appréhender toutes les situations d'un projet dans sa globalité.



La conduite de projets, l'animation d'équipe, ainsi que la recherche et la mise en place de solutions techniques, sont pour moi l'occasion de mobiliser toutes mes compétences et ma motivation.



J'ai été certifié ITIL foundation V3 pour consolider mes connaissances et bonnes pratiques en gestion de projet IT.



Mes compétences :

Chef de projet

imagerie

Informatique

ITIL

MOA