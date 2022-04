Alexandre GAMBARINI

Après un parcours sinueux autour des acteurs du bâtiment, entreprises, maîtrise d'ouvrage, maître d'œuvre, loueur de matériel et même gérant de société, je me lance dans cette nouvelle aventure qu' est la maîtrise d'œuvre et cela pour mon compte.

Je souhaite mettre en avant mes expériences et par cela répondre au plus juste aux demandes des clients et à la gestion des projets.

Mes formations parallèles en sécurité incendie (SSIAP 3) et d'expertise judiciaire, me confèrent un complément non négligeable pour être le plus pertinent possible dans les situations les plus exceptionnelles.

L'aventure commence et je pense que celle-ci est sur de bon rail



Mes compétences :

Sécurité incendie

Flexibilité

ERP

Connaissance clients