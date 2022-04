Alexandre GANE

Trouver un challenge stimulant regroupant aspects managérial et technique au sein d’un acteur majeur en aéronautique.



Capacité reconnue à:

- Diriger une équipe, gérer ses priorités et sa charge de travail

- Collaborer efficacement avec clients et fournisseurs et à représenter l'entreprise

- Prendre des décisions pondérées et à produire du travail de grande qualité dans un environnement exigeant et sous haute pression

- Piloter des équipes interdisciplinaires et des activités transverses pour atteindre les objectifs fixés dans les délais impartis

- Communiquer et à négocier dans un environnement multiculturel





Diplômé de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Toulouse en génie mécanique, j’ai acquis des connaissances pointues sur les processus de fabrication et de gestion des systèmes de production. En parallèle de ma dernière année d’ingénieur, j’ai approfondi le Lean Manufacturing appliqué à la Supply Chain en Master2 à SUPAERO (double diplôme). Afin d'exercer ce métier, j'ai assimilé des compétences diverses et complémentaires à l’IUT Paul Sabatier en génie mécanique. Ce cursus et ce poste me donnent une vue d'ensemble des enjeux industriels de la conception à la fabrication jusqu'à la logistique.



Mes compétences :

Supply Chain

Simulink

Matlab

Kanban

Kaizen

CATIA

Solidworks

SAP

Poka-yoke

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Gambit

Diesel

Lean Manufacturing

Visual Basic for Applications

Logistics

Facilities Management

DMAIC

Airbus A380 Aircraft

Airbus A350 Aircraft

Responsible for the analysis

Project Management

Flight Tests

Logistique

Management