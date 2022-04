Alexandre GAQUERE

J'ai 35 ans marié ,2 enfants,conseiller indépendant en immobilier pour IAD sur la Marne l'Aisne et les Ardennes. Passionné d'équitation depuis tous petit, les chevaux moteur ne me laissent pas non plus indifférent.



Homme de terrain avant tout, j’ai cultivé mon sens de l’empathie et de l’analyse pendant 7 ans aux grands comptes chez lyreco avant de m'installer à mon compte .



Sans cesse à la recherche de challenge, je reste attentif a toute opportunité.



Mes compétences :

Prospection

Professionnalisme

Autonomie