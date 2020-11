Régis LALAURIE

RL INVEST - VOTRE PARTENAIRE IMMOBILIER



La Société RL INVEST est spécialisée dans l'accompagnement des vendeurs et acquéreurs particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets immobiliers.



Travaillant principalement sur son réseau, RL INVEST intervient généralement de manière confidentielle sur les différentes opérations qui lui sont confiées.





DOMAINES D'INTERVENTION



RL INVEST intervient sur des transactions concernant des biens de tous types : Immeubles, Propriétés, Villas, Maisons et Appartements de Prestige, Hôtels Particuliers, Propriétés Viticoles, Châteaux, Commerces, Parkings, Galeries et Centres Commerciaux, Zones d'Activité, Entrepôts Logistiques, Hôtels, Résidences Hôtelières et de Tourisme, EHPAD, Foncières, Cessions de Parts, etc.



ZONES D'INTERVENTION PRIVILEGIEES



France entière et ses Territoires : Paris, Bordeaux, Lyon, Bassin d'Arcachon, Pays Basque, Côte Atlantique, Côte Méditerranéenne, Côte d'Azur (Nice, Cannes, Saint-Tropez), Antilles (Saint-Martin, Saint-Barthélémy, etc.)...





UNE ENSEIGNE SPECIFIQUE POUR LE BASSIN D'ARCACHON



RL INVEST a créé l'enseigne BASSIN IMMOBILIER afin de répondre plus précisément aux demandes et recherches des vendeurs et acheteurs amoureux du Bassin d'Arcachon.







AU SERVICE DES ACHETEURS



> Vous êtes un particulier et vous recherchez un bien spécifique ?



Faites-nous part de vos objectifs, décrivez-nous votre rêve: nous vous conseillons et vous accompagnons jusqu'à la concrétisation finale de votre projet. De la découverte à la présentation des biens jusqu’à la signature de l'acte définitif nous vous épaulons si nécessaire jusqu'à votre installation sur place en vous mettant en relation avec les intervenants et partenaires adéquats: banques, notaires, avocats, architectes, décorateurs, paysagistes, jardiniers, entreprises, artisans, etc.



> Vous êtes un professionnel: enseigne commerciale, franchisé, marchand de biens, promoteur, lotisseur, développeur, investisseur, etc. ?



Attentifs à votre demande nous sommes à votre disposition pour effectuer une recherche ciblée en adéquation avec vos souhaits et objectifs.



Le cas échéant nous pourrons vous mettre en relation avec des investisseurs ayant les mêmes intérêts que vous pour développer un(des) projet(s) commun(s).





AU SERVICE DES VENDEURS



> Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et vous souhaitez vous en séparer ou le rentabiliser, trouver de nouveaux partenaires afin de développer ou valoriser votre portefeuille, vous ouvrir vers de nouvelles perspectives ?



Profitez des services et de la synergie de notre réseau : professionnels de l’immobilier, avocats, notaires, clients, anciens clients, promoteurs, marchands de biens, intermédiaires français et étrangers, banquiers, investisseurs locaux, nationaux et autres...



Nous connaissons précisément les demandes et souhaits de l'ensemble de nos contacts. En fonction du type de bien ou d'opération, RL INVEST transmettra -de manière confidentielle- votre dossier aux intervenants ad hoc. Ces derniers sont connus, les clients et investisseurs identifiés, et leurs capacités financières vérifiées.





RL INVEST - A VOTRE SERVICE



