Alexandre GAULTIER

Je suis Consultant Ergonome, habilité Intervenant en Prévention des Risques Professionnels, ainsi qu'Ingénieur Qualité, Sécurité & Environnement. De plus je possède des compétences et de l'expérience dans le maintien en emploi des travailleurs en situation de handicap.



J'ai crée ERGO PACT, un cabinet d'Ergonomie, de Prévention et d'Amélioration des Conditions de Travail en plein développement, basé à Toulouse. Il s'adresse à toute entreprise confrontée à une problématique touchant à la Santé, la Sécurité, la Performance, le Handicap, ou le Bien-être au travail.



Mes compétences :

Analyse Ergonomique

Prévention des TMS

Identifier et solliciter les experts

Prévention des risques professionnels

Microsoft Office

Microsoft Excel

OHSAS 18001

Microsoft Word

Conception/Réaménagement des espaces de travail

Certification ISO 14001

Certification ISO 9001

Microsoft PowerPoint

Maintien dans l'emploi