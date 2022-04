Alexandre GAUTHIER

Depuis une base en France, je suis chargé de gérer un parc matériel en local et à distance :

recherche de fournisseurs capables et disponibles

suivi d'indicateurs de taux d'utilisation, de coût d'entretien, de casse

gestion administrative liée au contrôles et documents obligatoires



Le groupe a une certaine inertie de part sa taille, mais si tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin; et les évolutions matériel apportant sécurité, précision, vitesse d'exécution, gain de dépense énergétique ou encore améliorant positivement l'impact écologique, voir le confort d'utilisation, sont légions grâce à la multitude d'apports via "l'informatronique" !



Le fossé entre les bureaux et le terrain se referme grâce à une nouvelle génération de collaborateurs et de technologies. Je fais partie de cette évolution et c'est excitant et enthousiasmant.



Mes compétences :

Automobile

Banc d'essai

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Conception

DAO

Génie mécanique

Gestion Parc Materiel

Mécanique

Méthodologie

Mise au point

Rigueur

Sang froid