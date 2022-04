Alexandre GAY

En quelques mots...



Mon rôle : Définir vos besoins, vous conseiller et vous accompagner dans la réalisation de votre communication digitale.



Ma philosophie : "Mon objectif n'est pas simplement de répondre à votre demande mais à votre problématique !"​



---



In a few words...



My role: Define your needs, advise and guide you to reach the goals of your digital communication.



My philosophy: "My goal is not only to respond to your request but your issue!"



Mes compétences :

CMS

Gestion de projet

Oxid

Spip

Everwin GX

Axure

eZ Publish

Typo3

GANTT Project

Jira

Management d'équipe

Magento

Wordpress

Mantis

Redmine

Application mobile

Responsive design

W3C

Marketing en ligne

Stratégie numérique

Adobe Photoshop

E-commerce

Adobe Illustrator

E-marketing

Webmarketing

Wireframe

CSS 3

HTML 5

Prestasop

SEO

Web design