Alexandre GENDRON

Photographe Freelance.



Maîtrise de toute la chaîne de prise de vue et de traitement de l'image.

Ma formation d'ingénieur et mes nombreuses années en tant que chef de projet, me permettent de traiter chaque demande comme projet. De l'analyse de vos besoins à la livraison des images optimisées pour différents supports en passant par la prise de vue, chaque projet est traité dans sa globalité.



Autodidacte, je maîtrise aussi bien la prise de vue en lumière naturelle qu'en lumière artificielle. J'ai appris à maîtriser les outils de traitement et de retouche photographiques pour des photos de haute qualité. Enfin, ma formation me permet de gérer des projets pour la réalisation de différents supports de communication (sites web, cartes de visites, création d'identité visuelle... )





Mes compétences :

Gestion de projet

Lightroom

Infographie [Photoshop ]

Photographie

Développement web

Lumière et réglages

Photoshop

Wordpress

MOA