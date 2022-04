Alexandre GEOFFROY

Depuis Octobre 2008 :

EXCELDEF Sondes CF et capteurs US – Dracy-le-Fort (71) : Technicien Courants de Foucault

- Fabrication des sondes C.F

et CL

- Réalisation des procédures de fabrication des sondes C.F

et CL

- Recette et caractérisation des sondes C.F

et CL

- Suivi statistique des caractéristiques des sondes CF produites par familles



Septembre 2007 à septembre 2008 :

Profile Contrôles Industriels – Champforgeuil (71) : Technicien de contrôle

- Etudes de faisabilité sur matériel ultrasonique SONOTRON NDT

- Intégration Ultrasons du robot SYSAXE développé

- Maitrise du logiciel de simulation Cimstation pour la création des trajectoires du robot

- Dessin des pièces sur AUTODESK INVENTOR



Du 10 juillet au 31 août 2007 :

REXAM Fabrication d’emballages en matière plastique – Simandre (71) : Métrologue

- Suivi des plans de contrôle et de qualité

- Etalonnage et suivi de la disponibilité des instruments de mesure



Du 10 avril au 15 juin 2007 :

Emballages LAURENT International Paper – Chalon Sur Saône (71) : Stagiaire

- Mise à jour/Création du recueil des fiches de capabilité machines

- Participation à l’élaboration de nouvelles procédures de contrôle qualité



Mes compétences :

technicien

industrie

bac

CND

qualité

recherche