Alexandre GEORGES

Grâce à mes expériences passées en tant que responsable magasin, chargé de comptes, gérant de société puis partnership manager en communication, j'ai acquis de solides bases en stratégie commerciale et stratégie de communication.



J'ai compris à quel point les 2 étaient intimement liées et combien elles sont nécessaires pour l'acquisition clients, le développement et la réussite d'un indépendant, d'une TPE ou d'une PME.



Parce que l'entrepreneur concentre son temps et son énergie sur son coeur de métier, je propose aujourd'hui un service d'audit et d'accompagnement sur mesure, accessible et orienté résultats.



Mon objectif consiste à analyser les besoins courts et moyens termes de l'entreprise, et mettre en place des outils, des solutions concrètes, mesurables, gratuites ou rentables pour :

- accélérer le trafic, l'acquisition clients, le web to store

- développer les partenariats et l'action commerciale de proximité qui favorisent la croissance rapide du CA.